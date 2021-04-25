Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» — «Краснодар»: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало

17:00
«Рубин» на своем поле примет «Краснодар». Фото ФК «Краснодар»
«Рубин» на своем поле примет «Краснодар». Фото ФК «Краснодар»
Теги:

В воскресенье, 25 апреля, состоится матч 27-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«Быки» победили соперника в первом круге со счетом 3:1, а в последних пяти матчах противостояния «Краснодар» выиграл три встречи.

Следить за матчем «Рубин» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Краснодар»

Рубин — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
«Спартак» объяснил причину отсутствия Маслова в составе на игру с ЦСКА
«Зенит» разгромил «Ротор» на своем поле
ЦСКА — уже не фаворит Кубка Гагарина. У финала появилась неожиданная интрига

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд