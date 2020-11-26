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Геркус отреагировал на слухи об уходе Газизова из «Спартака»

18:35
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию, что Шамиль Газизов может покинуть «Спартак» в ближайшее время.

Ранее об этом сообщал «РБ-Спорт». По данным источника, это связано с приходом на пост спортивного директора Дмитрия Попова, который получит часть функций Газизова.

«Спартак переходит на систему «весна-осень»? Раньше гендиров меняли раз в год, теперь раз в полгода?» — написал Геркус в Telegram-канале.

52-летний Газизов занял пост гендиректора красно-белых этим летом, перейдя с аналогичной должности в «Уфе».

Красно-белые с 29 очками занимают третье место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://t.me/gerkus_fm/431

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