Геркус отреагировал на слухи об уходе Газизова из «Спартака»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию, что Шамиль Газизов может покинуть «Спартак» в ближайшее время.

Ранее об этом сообщал «РБ-Спорт». По данным источника, это связано с приходом на пост спортивного директора Дмитрия Попова, который получит часть функций Газизова.

«Спартак переходит на систему «весна-осень»? Раньше гендиров меняли раз в год, теперь раз в полгода?» — написал Геркус в Telegram-канале.

52-летний Газизов занял пост гендиректора красно-белых этим летом, перейдя с аналогичной должности в «Уфе».

Красно-белые с 29 очками занимают третье место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.