Шамиль Газизов: «Мозесу нравится Москва, он уже влился в коллектив»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о подготовке к матчу с «Краснодаром», а также об адаптации новичка команды Виктора Мозеса.

— В команде все хорошо, тренировки идут полным ходом. Новых повреждений нету, — сказал Газизов «СЭ». — Мозес уже влился в коллектив. Тренировочный процесс у него идет, он набирает форму, посмотрим, что будет в ближайшей игре. Москва ему нравится, большой город, все хорошо. (Сергей Федоров)

Матч 12-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Спартак» состоится в субботу, 24 октября, начало — в 19.00 (мск).