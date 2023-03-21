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Сегодня, 14:04

Шалимов завил, что «Краснодар» проиграл все в первые десять минут второго тайма матча с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги матча «Локомотива» и «Краснодара» (3:2), который прошел в рамках 20-го тура РПЛ.

«Матч, в котором «Краснодар» проиграл все в первые 10 минут второго тайма, когда упустил момент, когда «Локо» попер эмоционально, плюс свою роль сыграли замены. Гол, когда Дзюба отдал передачу — просто супер, уверен, Артем отдавал зрячую передачу. Шикарный момент был в конце у Пиняева, когда он обыграл нескольких и не рискнул бить с острого угла — на мой взгляд, стоило покатить, был бы вообще шедевр. Сергей молодец, сейчас в хорошем состоянии. В общем, у «Локо» все молодцы во втором тайме, но огромные вопросы к «Краснодару» — команда пришла в себя только при счете 2:2, пропустив два мяча за шесть минут», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 20 туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-krasnodar-proigral-vse-v-pervy-e-desyat-minut-vtorogo-tajma-matcha-s-lokomotivom/
Игорь Шалимов
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1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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