Камоцци считает, что интрига в РПЛ еще жива

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что интрига в РПЛ еще жива.

«Интрига в борьбе за чемпионство? Она еще жива, все еще может быть. Борьба будет до последнего тура. Еще ничего не решено», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 20 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. На втором месте — «Ростов» (41 очко). Замыкает тройку «Спартак» (40 очков).