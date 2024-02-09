Олич не исключил возможного возвращения в ЦСКА

Экс главный тренер ЦСКА Ивица Олич ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в российский клуб.

— У вас была особая история с уходом из ЦСКА. Сохраняете ли вы для себя в будущем возможность вернуться в родной клуб?

— По этому поводу я много говорил. Все, что надо было сказать, я сказал. Не хочу возвращаться к этому, прошло три года. Надо смотреть в будущее. Одно скажу: никогда не говори никогда. Все может быть.

Как футболист Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Хорват был главным тренером красно-синих с марта по июнь 2021 года.