Шалимов: «Отмечу у «Локомотива» Тикнизяна, который стал главным бомбардиром команды»

Российский тренер Игорь Шалимов оценил победу «Локомотива» в матче с «Уралом» в 18-м туре РПЛ (2:0).

«Урал» не нанес ни одного удара в створ, что случилось лишь во второй раз за чемпионат. По «Локо» — команда хорошо настроилась, играла агрессивно — команда даже на таком поле старалась выходить низом, через пас. Отмечу у «Локо» Тикнизяна, который стал главным бомбардиром команды в осенней части — очень активно включается в атаку, добегает — он вынослив и техничен, Пиняева, который сделал рывок и потом отдал Тикнизяну, и Глушенкова», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 19 очками идет на 12-й позиции.