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Сегодня, 16:55

Шалимов: «Отмечу у «Локомотива» Тикнизяна, который стал главным бомбардиром команды»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов оценил победу «Локомотива» в матче с «Уралом» в 18-м туре РПЛ (2:0).

«Урал» не нанес ни одного удара в створ, что случилось лишь во второй раз за чемпионат. По «Локо» — команда хорошо настроилась, играла агрессивно — команда даже на таком поле старалась выходить низом, через пас. Отмечу у «Локо» Тикнизяна, который стал главным бомбардиром команды в осенней части — очень активно включается в атаку, добегает — он вынослив и техничен, Пиняева, который сделал рывок и потом отдал Тикнизяну, и Глушенкова», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 19 очками идет на 12-й позиции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-otmechu-u-lokomotiva-tiknizyana-kotory-j-stal-glavny-m-bombardirom-komandy/
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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