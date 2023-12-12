«Крылья Советов» продлили контракт с Костанца до 2028 года

«Крылья Советов» продлили контракт с полузащитником Фернандо Костанца, сообщает пресс-служба клуба. Его соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Футболист перешел в «Крылья» зимой 2022 года из «Шерифа». В этом сезоне он провел 14 матчей и забил 2 гола во всех турнирах.

«Фернандо — это наш лидер. Думаю, ни у кого это не вызывает сомнений. Мы рады, что он будет выступать за «Крылья» еще долгое время», — сказал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

Всего с самарским клубом он провел 43 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.