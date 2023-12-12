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Сегодня, 16:58

Юрист Зайцев: «На текущий момент нет правила ФИФА, что с российскими клубами нельзя общаться»

Алина Савинова
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Спортивный юрист Юрий Зайцев отреагировал на новость о том, что европейские клубы могут быть наказаны за трансферы футболистов РПЛ.

«Нужно понимать, что российские клубы не находятся под санкциями. Если кто-то это утверждает, значит вводит всех в заблуждение. Есть конкретные юридические лица, которые включены в санкционные списки, например, футбольный клуб ЦСКА и «Ахмат». Они включены в санкционные списки США, и у них есть определенные ограничения, связанные с финансовыми операциями, с банковской системой. Даже если и появляется информация о том, что европейские клубы могут быть наказаны за общение с российскими, это говорит о том, что вопрос должным образом не был изучен. На текущий момент нет правила ФИФА, что с российскими клубами нельзя общаться, покупать у них игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Зайцева.

12 декабря издание Follow the Money сообщило, что клубы и национальные футбольные ассоциации могут быть наказаны за взаимодействие с российскими командами. Как отмечает источник, многие футбольные клубы рисковали и проворачивали сделки на суммы более 100 тысяч евро, тем самым нарушая санкции против России.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurist-zajtsev-na-tekushhij-moment-net-pravila-fifa-chto-s-rossijskimi-klubami-nel-zya-obshhat-sya/
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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