Шалимов: «С приходом Медины в «Спартак» есть опасения, что прочно сядет Зиньковский»
Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на приход полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».
«Медина? Понятно, что это за футболист. Пока не могу сказать, где он будет играть, потому что за весну Абаскаль поменял много схем. Предположу, что при схеме с двумя форвардами парагваец будет как «десятка», а если с одним, то справа. Пока сделка выглядит более понятной для ЦСКА — когда клуб берет игрока бесплатно, а продает за 7 миллионов евро, это хорошо. Деньги решают все, и позиция «мы не отпустим, потому что это «Спартак», выглядела бы смешно. На мой взгляд, у ЦСКА есть Обляков, который ничуть не хуже. Что касается «Спартака», то есть опасения, что прочно сядет Зиньковский. Его позиция — слева, но там Промес, Антон выходил справа, но теперь тут Медина, плюс есть Мозес», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.
10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года. Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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