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Сегодня, 10:17

Тренер «Спартака» Абаскаль ждет новичков в оборону

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что ждет еще нескольких новичков в оборону команды. Он также назвал свою главную ошибку прошлого сезона.

— Селихов в интервью «СЭ» сказал, что Абаскаль сделал много выводов по итогам прошлого чемпионата. Какой был главным? И какую самую большую ошибку вы сделали весной?

— Селихов — очень умный человек. Он сказал фразу, которая может означать тысячу вещей. Поэтому я сделал разные выводы: и хорошие, и плохие. А самая большая ошибка — это самая большая возможность. Без ошибок нет прогресса. Нам не удавалось сохранять стабильность: было много травм, карточек, не реализовывали свое преимущество. Это не позволило нам быть выше в чемпионате. Стабильность достигается за счет осознания своих сильных и слабых сторон и повышения уровня конкуренции.

— Вы сказали, что еще ждете новичков. Это будут игроки обороны?

— Да. Один или два.

— Правда ли ваш агент помогает с трансферами? Нормально ли это?

— Не корректно спрашивать о том, о чем вы не имеете представления. Мой агент — это агент. Его работа в этом и состоит. Но я как честный человек не позволил бы какого-то конфликта интересов. Я верю в карму. Уверен, что тех, кто пишет всякую ерунду и распространяет слухи, она постигнет. Грустно представлять, насколько у людей нет чувства собственного достоинства. Которые напишут что-то неправдивое и идут спокойно спать, надеясь на 4-5 лайков.

— Цель перед командой вы сформулировали?

— Та же, что и в прошлом сезоне. Как минимум нужно выступить лучше, чем в прошлом году. На мой взгляд, качества у «Спартака» в этом сезоне будут выше, чем в прошлом.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
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