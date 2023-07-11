Тренер «Спартака» Абаскаль ждет новичков в оборону
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что ждет еще нескольких новичков в оборону команды. Он также назвал свою главную ошибку прошлого сезона.
— Селихов в интервью «СЭ» сказал, что Абаскаль сделал много выводов по итогам прошлого чемпионата. Какой был главным? И какую самую большую ошибку вы сделали весной?
— Селихов — очень умный человек. Он сказал фразу, которая может означать тысячу вещей. Поэтому я сделал разные выводы: и хорошие, и плохие. А самая большая ошибка — это самая большая возможность. Без ошибок нет прогресса. Нам не удавалось сохранять стабильность: было много травм, карточек, не реализовывали свое преимущество. Это не позволило нам быть выше в чемпионате. Стабильность достигается за счет осознания своих сильных и слабых сторон и повышения уровня конкуренции.
— Вы сказали, что еще ждете новичков. Это будут игроки обороны?
— Да. Один или два.
— Правда ли ваш агент помогает с трансферами? Нормально ли это?
— Не корректно спрашивать о том, о чем вы не имеете представления. Мой агент — это агент. Его работа в этом и состоит. Но я как честный человек не позволил бы какого-то конфликта интересов. Я верю в карму. Уверен, что тех, кто пишет всякую ерунду и распространяет слухи, она постигнет. Грустно представлять, насколько у людей нет чувства собственного достоинства. Которые напишут что-то неправдивое и идут спокойно спать, надеясь на 4-5 лайков.
— Цель перед командой вы сформулировали?
— Та же, что и в прошлом сезоне. Как минимум нужно выступить лучше, чем в прошлом году. На мой взгляд, качества у «Спартака» в этом сезоне будут выше, чем в прошлом.
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|И
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
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|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -