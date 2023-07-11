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Сегодня, 10:15

Геркус назвал назначение Лички риском для «Динамо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» поделился мнением о назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

— Марцела Личку, который недавно возглавил «Динамо», по итогам прошлого сезона все носят на руках...

— Мне кажется, немного торопятся. «Оренбург» играл красиво? Бывало. А бывало, что отлетали и 0:8, и 1:5. Ну, молодцы, одержали дома 14 побед. Но на выезде-то 12 поражений. Это тоже нужно учитывать.

— На ваш взгляд, Личка не тренер уровня «Динамо»?

— Смотря что считать уровнем «Динамо»... Мое мнение: руководству стоило бы серьезнее отнестись к поиску тренера. Это важная инвестиция. Ответственный шаг. У «Динамо» нет последовательности в данном вопросе. Клуб пока не может выбрать курс и его придерживаться. Пятый тренер за четыре сезона, если не ошибаюсь.

— Продержится Личка в «Динамо» хотя бы до конца сезона?

— Все зависит от того, какую команду там соберут, как будут к нему относиться. Он ведь никогда не тренировал большие клубы. В РПЛ отработал всего один сезон. Что мы ждем от такого специалиста? Вопрос!

Возможно, все будет хорошо. Но на данный момент это риск — подписать молодого блеснувшего тренера, который показался интересным в специфических обстоятельствах. Не стоит забывать, что «Оренбург» играет довольно далеко, да еще на искусственном поле. Для любой команды это тяжелый выезд. В общем, назначение Лички — большой вызов. В том числе и для самого тренера.

— Контракт с ним автоматически продлевается, если клуб попадает в пятерку. «Динамо» там будет?

— Думаю, да.

С лета 2023 года Личка возглавляет «Динамо».

Полностью интервью Геркуса «СЭ» читайте здесь

ФК Динамо (Москва)
Илья Геркус
Марцел Личка
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