Игорь Шалимов раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о судействе в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Обидное поражение. Я давно не говорил про судейство. Но если главного арбитра зовут к монитору, то невозможно не дать пенальти. Игрок ЦСКА хотел сыграть головой, но мяч ему попал в руку. Судья, когда мы спросили у него про этот эпизод, сказал, что там рука находилась в естественном положении, пенальти не было. Что было естественно?

Я вообще не понимаю. Тогда вообще пенальти не надо давать, раз у нас все естественно! Больше не буду говорить про судейство. Думаю, если бы был пенальти, мы бы могли организованно играть и, может быть, выиграть эту игру или не проиграть», — цитирует Шалимова официальный сайт «Урала».

После 11 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Урал» идет на 14-м месте с 9 очками.