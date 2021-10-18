Эксперты уже оценили игру рукой в матче между ЦСКА и «Уралом». «СЭ» знает решение комиссии

«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) с просьбой дать оценку решению арбитра Артема Любимова, который в матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России-2021/22 «Урал» — ЦСКА (0:1) не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. У ЭСК уже есть ответ, он известен «СЭ».

В декабре прошлого года ЭСК рассматривала подобный эпизод. Тоже после обращения «Урала». И определила, что в такой же ситуации пенальти был назначен ошибочно. По иронии судьбы он был назначен тоже в матче между ЦСКА и «Уралом» (2:2), который судил Алексей Сухой, а в роли видеоарбитров ему помогали Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян.

11-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА — 0:1.

На 57-й минуте той игры Сухой не назначил пенальти в ворота гостей, когда произошел контакт с правой рукой Алексея Герасимова. Обзор судье никто не перекрывал. Как свидетельствовал один из повторов, рефери видел случившееся, но не решился указать на 11-метровую отметку. В его действия вмешались видеоассистенты. И только после изучения видеозаписи Сухой наказал Герасимова пенальти.

11-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА — 0:1.

«Урал» не согласился с таким решением и обратился в ЭСК. Комиссия признала, что судья ошибочно назначил 11-метровый удар. Решение было мотивировано тем, что «мяч направлен в находившуюся перед телом и близко к нему руку футболиста «Урала». Игрок не совершал движения рукой по направлению к мячу и не мог избежать данного контакта».

11-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА — 0:1.

Напомним, что в минувшее воскресенье в середине первого тайма матча «Урал» — ЦСКА арбитр Любимов дважды принял верные решения, не назначив пенальти в ворота гостей. На 21-й минуте в штрафной площади армейцев действительно произошел контакт мяча с левой рукой Бактиера Зайнутдинова. Но она находилась в естественном положении, движения руки навстречу мячу и попытки сыграть в него не было. Положение руки армейца было даже более естественным, чем в прошлом году у Герасимова.

11-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА — 0:1.

С Любимовым не согласились его видеоассистенты Владислав Безбородов и Николай Богач. Они провели проверку и предложили судье изучить видеозапись на мониторе. Но арбитр, посмотрев повторы с разных ракурсов, свое решение не изменил — 11-метровый удар был правильно не назначен. «Урал» выполнил угловой удар.

Состав ЭСК по сравнению с декабрем 2020 года изменился незначительно. В ней теперь не работает Виктор Кашшаи.