Сегодня юбилей отмечает руководитель ПФК «Арсенал» (Тула) Гурам Аджоев.

Проведя успешную и многолетнюю карьеру игрока, Гурам Захарович с 2013-го по 2015-й годы работал в должности спортивного директора московского «Динамо». Осенью 2016-го года возглавил тульский «Арсенал». За эти годы команда показала свои лучшие результаты в истории: шестое место в чемпионате страны и выход в полуфинал Кубка России в сезоне2018/19. Летом 2019-го года «Арсенал» впервые сыграл в отборочном раунде Лиги Европы.

Аджоев также является президентом Народной футбольной лиги, под эгидой которой ежегодно проводятся традиционные турниры российского и международного уровня для футболистов-любителей старше 45 лет.

Поздравления от СЭ!