Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гураму Аджоеву — 60!

09:00
Гурам Аджоев. Фото ФК «Арсенал», arsenaltula.ru
Гурам Аджоев. Фото ФК «Арсенал», arsenaltula.ru
Теги:

Сегодня юбилей отмечает руководитель ПФК «Арсенал» (Тула) Гурам Аджоев.

Проведя успешную и многолетнюю карьеру игрока, Гурам Захарович с 2013-го по 2015-й годы работал в должности спортивного директора московского «Динамо». Осенью 2016-го года возглавил тульский «Арсенал». За эти годы команда показала свои лучшие результаты в истории: шестое место в чемпионате страны и выход в полуфинал Кубка России в сезоне2018/19. Летом 2019-го года «Арсенал» впервые сыграл в отборочном раунде Лиги Европы.

Аджоев также является президентом Народной футбольной лиги, под эгидой которой ежегодно проводятся традиционные турниры российского и международного уровня для футболистов-любителей старше 45 лет.

Поздравления от СЭ!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Щербакова уже почти год не прыгает четверные. У действующей чемпионки мира проблемы?
Названы мотивы стрелявшего в школе под Пермью подростка
1