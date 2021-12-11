Кафанов не исключил уход с поста главного тренера «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов после завершения матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:4) не исключил, что может покинуть свой пост.

— Вы можете допустить, что сборы уже будет планировать не ваш штаб?

— Да, конечно... Я не знаю. Соберется руководство, какие-то будут решения.

«Урал» набрал 19 очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. «Ростов» с 18 очками располагается на 13-м месте.