Кафанов не исключил уход с поста главного тренера «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов после завершения матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:4) не исключил, что может покинуть свой пост.
— Вы можете допустить, что сборы уже будет планировать не ваш штаб?
— Да, конечно... Я не знаю. Соберется руководство, какие-то будут решения.
«Урал» набрал 19 очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. «Ростов» с 18 очками располагается на 13-м месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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