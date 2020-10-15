Шахматист Карякин пообещал устроить необычный челлендж, если «Спартак» станет чемпионом

Российский шахматист Сергей Карякин, который болеет за «Спартак», в беседе с «СЭ» дал необычное обещание. По его словам, он проведет сеанс одновременной игры для ста детей, если красно-белые станут чемпионами.

— «Спартак» можно назвать претендентом на золото?

— Объективно говоря, «Спартак» не фаворит в борьбе за первое место. Но всегда нужно делать финишный рывок, а там уже пусть соперники теряют очки и дают нам шансы. Будем верить в лучшее.

— С учетом того, что «Спартак» не фаворит можете дать какое-то обещание, если красно-белые все-таки возьмут золото?

— Помню, в 2017 году я дал обещание прыгнуть в бассейн в одежде, если «Спартак» станет чемпионом. Сдержал слово. Пусть в этот раз будет что-то милое. Готов провести сеанс одновременной игры против сотни детей, которые любят футбол. Не важно за какой клуб они болеют. (Севастиан Терлецкий)