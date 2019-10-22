Полузащитник «Спартака» Алекс Крал опубликовал в своем Instagram фотографию с матча 13-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:0). Эта встреча стала первой для красно-белых под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

21-летний Крал в этом матче вышел с первых минут в стартовом составе «Спартака» и не отметился результативными действиями.

— Шаг за шагом, — подписал фото Крал.

В текущем сезоне чешский хавбек провел 5 игр за москвичей.

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