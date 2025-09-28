Шабанхаджай сравнил вратаря «Рубина» Ставера с Нойером

Австрийский нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай считает партнера по команде Евгения Ставера отличным голкипером.

В субботу «Рубин» проиграл «Локомотиву» (0:1) в гостевом матче 10-го тура чемпионата России. Казанцы пропустили гол после грубой ошибки Ставера.

«Что касается пропущенного мяча, то так может случиться с каждым. Евгений Ставер — блестящий вратарь, он спасал нас несколько раз в матче с «Локомотивом». Конечно, мы в команде поддержали его, всегда так делаем, мы любим и ценим его», — приводит ТАСС слова Шабанхаджая.

По мнению форварда, Ставер похож на чемпиона мира немца Мануэля Нойера.

«Он не извинялся, но мы и не нуждаемся в этом. Он спасает наши ворота постоянно, такое могло случиться и с Мануэлем Нойером, и с Джанлуиджи Буффоном, с каждым. Конечно, Ставер похож на Нойера, к тому же и немецкое произношение — Ставер, Нойер», — добавил футболист.

Ставер выступает за «Рубин» с 2024 года. На счету 27-летнего вратаря 42 матча за казанскую команду во всех турнирах, в которых он пропустил 57 голов. В 13 из этих матчей Ставер сыграл на ноль.