Эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» обыграл «Кайрат»

«Шабаб Аль-Ахли» победил «Кайрат» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ — 2:0.

У эмиратского клуба дубль оформил Игор да Круз.

9 февраля «Шабаб Аль-Ахли» сыграет со «Спартаком» (начало — в 18.30 мск). «Кайрат» 11-го числа встретится с «Ростовом» (19.30 мск) и 14-го числа — со «Спартаком» (19.30 мск).