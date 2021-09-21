Солист группы «Руки вверх!», болельщик ЦСКА Сергей Жуков прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне показалось, что вчера обе команды играли очень плохо. Игрой ЦСКА недоволен. Никто недоволен. Вы понимаете, ни один фанат не будет доволен беганьем и перекатыванием мяча. Люди идут на дерби. Они хотят видеть крутую и боевую игру, хотят эмоций. Понятно, что погода не располагала, но все равно уверен, что многие хотели увидеть другое. Победа, для нас армейцев, это приятно, но все хотели большего», — сказал Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

ЦСКА с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 9-й строчке в РПЛ с 10 баллами.