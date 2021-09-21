Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

«У «Спартака» ничего не получается? Всякое бывает. Красно-белые разве не хотели выступать успешно в год 100-летия команды? Ну вот так бывает. Кому-то нравится то, что у нас происходит в футболе. Кто-то говорит, что у нас все впереди. Я не вижу никакой радужной перспективы. С одной стороны, надо быть внутри команды, чтобы рассуждать о проблемах. А с другой, результаты говорят сами за себя.

У нас нет развития детского футбола, который должен быть основой любой профессиональной лиги. Нет развития футбола по современным технологиям с сохранением спортивного принципа. Покупать игроков — это не тот путь, который обеспечит стабильные и серьезные перспективы. «Спартак» один из клубов, который попал в яму. Такое бывает", — сказал Фетисов «СЭ».

По итогам восьми туров премьер-лиги «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав всего 9 очков.