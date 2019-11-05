Экс-форвард «Спартака» и сборной России Сергей Юран дал интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что не видит особых изменений в игре красно-белых при Доменико Тедеско.

— Казалось, с приходом Доменико Тедеско «Спартак» начал оживать, и вот опять осечка...

— Оживать? Да все то же самое! Матч с «Локомотивом» вытащили футболисты. Просто на эмоциях — как часто случается при смене тренера. Каждый хочет проявить себя, чтобы не присесть на лавку. Плюс соперник был вымотан после «Ювентуса», да еще потерял из-за травм кучу людей. Победа в Кубке над «Ростовом», который приберег лидеров, — тоже не показатель. И вот теперь игра с «Арсеналом». Командой крепкой, но не более. К тому же в минувшую среду она 120 минут билась на Кубок в Екатеринбурге.

— И уступила по пенальти.

— То-то и оно! По себе знаю — такие поражения бесследно не проходят, ты абсолютно выхолощен. Но матч со «Спартаком» «Арсенал» провел здорово, особенно первый тайм. Во втором закрылся, действовал уже по счету. При этом ребята не пуляли мяч по аутам, а выходили из обороны через пас, старались комбинировать. С точки зрения тактики Черевченко грамотно выстроил игру и одержал заслуженную победу. (Александр Кружков)

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