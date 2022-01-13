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Сегодня, 20:26

«Дома». Промес сделал фото на фоне храма Василия Блаженного

Виктория Кравченко
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес опубликовал в своем Instagram фотографию на фоне храма Василия Блаженного после возвращения в Москву.

«Домой», — подписал снимок голландец.

30-летний Промес в этом сезоне участвовал в 19 матчах чемпионата России и Лиги Европы, забив 6 голов и сделав результативную передачу. Контракт нидерландца рассчитан до 2024 года.

Квинси Промес
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