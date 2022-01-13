«Дома». Промес сделал фото на фоне храма Василия Блаженного

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес опубликовал в своем Instagram фотографию на фоне храма Василия Блаженного после возвращения в Москву.

«Домой», — подписал снимок голландец.

30-летний Промес в этом сезоне участвовал в 19 матчах чемпионата России и Лиги Европы, забив 6 голов и сделав результативную передачу. Контракт нидерландца рассчитан до 2024 года.