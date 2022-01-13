Комбаров — о переходе Ещенко в тренерский штаб «Спартака»: «От таких предложений не отказываются»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры защитника Андрея Ещенко и его переходе в тренерский штаб красно-белых.

«Я очень рад за Андрея! Уже звонил ему сегодня, поздравлял, он счастлив своему назначению. По разговору с ним я понял, что он хотел бы поиграть еще. Но от таких предложений не отказываются: в «Спартак» второй раз могут и не позвать. Думаю, что Андрей все сам понимает, рано или поздно пришлось бы закончить с футболом. Сразу же после завершения карьеры игрока оказаться в тренерском штабе «Спартака» — большое счастье! Не у каждого есть такая возможность. Я полностью поддерживаю решение Андрея. Он уже давно не появлялся на поле, почему бы не перейти в штаб. Я думаю, что время настало», — сказал Комбаров «СЭ».

37-летний Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 года, провел с тех пор 109 матчей, в которых забил один мяч. В текущем сезоне он за «Спартак» не играл, проведя только один матч за «Спартак-2» в ФНЛ.