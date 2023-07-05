Волков из «Краснодара» — о работе в тренажерном зале: «Пример для меня — Роналду»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал о том, что с самого начала карьеры проводит много времени в тренажерном зале.

«Приехал я в Краснодар в 13 лет очень щуплым крайним нападающим. Мне сказали прибавить не только в технике, мышлении, но и в физике — стать шире, подкачаться. Так я, можно сказать, поселился в тренажерном зале. И до тренировки работал, и после — минут 40 выходило. Когда воспитательница давала отбой, я открывал окно и по договоренности с одним парнем проникал в зал. У нас был отличный тренер по физподготовке, запомнил упражнения от него. Работали больше на кардио, выносливость», — приводит слова Волкова Sport24.

Также он рассказал, что для не примером является Криштиану Роналду.

«Я веду дневник тренировок, и дополнительно уделяю время физподготовке, помимо работы с командой. Это очень важно для профессионального футболиста, особенно если хочется играть на высоком уровне. Для меня пример — Роналду. Понятное дело, нельзя все время сидеть в зале. Важно дозировать нагрузки. У меня были в этом проблемы: слишком много занимался, забывал, что на самом деле я футболист, а не легкоатлет. Получил две травмы. Сначала на левой приводящей мышце, через месяц — на правой», — сказал Волков.

20-летний футболист — воспитанник академии «Краснодар». За основую команду Волков сыграл 44 матча, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.