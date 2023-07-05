Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:05

Волков из «Краснодара» — о работе в тренажерном зале: «Пример для меня — Роналду»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал о том, что с самого начала карьеры проводит много времени в тренажерном зале.

«Приехал я в Краснодар в 13 лет очень щуплым крайним нападающим. Мне сказали прибавить не только в технике, мышлении, но и в физике — стать шире, подкачаться. Так я, можно сказать, поселился в тренажерном зале. И до тренировки работал, и после — минут 40 выходило. Когда воспитательница давала отбой, я открывал окно и по договоренности с одним парнем проникал в зал. У нас был отличный тренер по физподготовке, запомнил упражнения от него. Работали больше на кардио, выносливость», — приводит слова Волкова Sport24.

Также он рассказал, что для не примером является Криштиану Роналду.

«Я веду дневник тренировок, и дополнительно уделяю время физподготовке, помимо работы с командой. Это очень важно для профессионального футболиста, особенно если хочется играть на высоком уровне. Для меня пример — Роналду. Понятное дело, нельзя все время сидеть в зале. Важно дозировать нагрузки. У меня были в этом проблемы: слишком много занимался, забывал, что на самом деле я футболист, а не легкоатлет. Получил две травмы. Сначала на левой приводящей мышце, через месяц — на правой», — сказал Волков.

20-летний футболист — воспитанник академии «Краснодар». За основую команду Волков сыграл 44 матча, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Менеджер команды Федора Емельяненко: «Для белгородских спортивных чиновников нас будто нет»
«Жалею о своем решении». Шведский баскетболист Йеребко извинился за переход в ЦСКА
Не менее 36 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Макеевке
Путин заявил об увеличении темпов расселения из непригодного жилья
Мишустин пообещал выполнить социальные обязательства перед гражданами
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Стало известно, когда смогут играть Смолов, Гладышев и Лещук
Агент Кайо сообщил, что футболист скоро приступит к работе с «Краснодаром» на сборах
Франко Камоцци: «Санчес раньше был бы топ трансфером для «Спартака», сейчас надо уже смотреть»
Корнеев — о ситуации с Фернандесом: «Это косяк Марио и его агента, которые решили поиграть в эти игры»
Пономарев о приостановке контрактов Эджуке и Сигурдссона: «Чем меньше легионеров, тем лучше»
Пименов считает, что «Динамо» будет крайне тяжело попасть в тройку по итогам нового сезона РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Краснодара» — о Махачкале: «На игре с «Легионом» переодевались в сауне»

Пименов считает, что «Динамо» будет крайне тяжело попасть в тройку по итогам нового сезона РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости