Защитник «Краснодара» — о Махачкале: «На игре с «Легионом» переодевались в сауне»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков признался, что во время выступлений во второй лиге из всех городов ему запомнилась Махачкала.

«Самый памятный выезд по югу России? Махачкала. Пустой город, никто не ходит. Ну и когда ездили к «Легиону» в Махачкалу, изумили условия: живешь в общежитии, переодеваешься в сауне. Интересный опыт», — приводит слова Волкова Sport24.

20-летний футболист — воспитанник академии «Краснодар». С 2018 по 2019 годы играл за «Краснодар-3», а в сезоне-2021/22 — за «Краснодар-2». За основую команду Волков сыграл 44 матча, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.