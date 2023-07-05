Пименов считает, что «Динамо» будет крайне тяжело попасть в тройку по итогам нового сезона РПЛ
Бывший форвард «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от выступления бело-голубых в новом сезоне чемпионата России.
«Буду надеяться, что «Динамо» попадет в тройку по итогам нового сезона, но это будет крайне тяжело сделать. Все зависит от готовности команды, а также от того, какой фундамент на сезон заложит Личка», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.
В минувшем сезоне «Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В июне московскую команду возглавил Марцел Личка, который ранее был главным тренером «Оренбурга».
В первом туре нового сезона чемпионата России, который стартует 21 июля, бело-голубые сыграют с «Краснодаром».
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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