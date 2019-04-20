Сергей Степашин: "Сказал Божовичу, что он, как настоящий динамовец, подарил нам победу"

Член попечительского совета "Динамо" Сергей Степашин остался недовольным игрой команды после матча 24-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов"​ (1:0).

– Любая победа – заслуженная. Не самый хороший матч, но повезло. Поблагодарил Миодрага Божовича после матча. Сказал ему: "Ты, как настоящий динамовец, подарил нам три очка"

Надеюсь, и "Крылья", и "Динамо" продолжат выступления в чемпионате России в следующем сезоне. Кстати, в Самаре очень хороший стадион. Хотя у нас лучше. (Ярослав Сусов)

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