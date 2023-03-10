Силкин считает, что «Динамо» не готово бороться за топ-3 РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о своих ожиданиях от матча бело-голубых против «Краснодара» в 19-м туре РПЛ.

«Если честно, трудно сказать, как сложится этот матч. Обе команды неважно играют, не показывают даже тот футбол, который был в первой части сезона. Видимо, после сборов тяжело выходят. Сложно сейчас дать оценку командам. Фаворита в паре точно нет, в этой игре все может быть.

Думаю, в нынешнем сезоне «Динамо» не готово бороться даже за топ-3, команде не хватает опыта, чтобы претендовать на самые высокие места. Лозунги — это хорошо, но еще нужно доказывать их своей игрой на поле. А пока этого нет», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Встреча между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет в субботу, 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В преддверии матча бело-голубые с 32 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Быки» отстают от соперника на 6 баллов и идут на восьмой строчке.