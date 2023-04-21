Сергей Шустиков назначен сотрудником по работе с болельщиками «Торпедо»

Бывший защитник Сергей Шустиков назначен на должность сотрудника по работе с болельщиками «Торпедо», сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что задачами Шустикова на новой должности является обеспечение продуктивного взаимодействия между болельщиками и клубом, организация и участие в мероприятиях по развитию и продвижению бренда клуба.

Шустиков выступал за «Торпедо» с 2015 по 2020 год. Он провел за команду 106 матчей, в которых забил 6 мячей. В декабре 2020 года футболист объявил о завершении карьеры игрока.