Сергей Семак: "Заболотный заменил Дзюбу, потому что нужно было не проиграть вверху"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак - о заменах в матче 18-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0).

- Доволен ли я игрой Дриусси в качестве левого полузащитника? Более чем доволен. Благодарен ему за то, что у него не возникает мыслей по поводу необходимость сыграть на той или иной позиции. У нас достаточно травмированных футболистов. Дриусси полностью справился с игрой на этой позиции. Можно только поаплодировать ему за старание и качество игры. Он молодец, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. – По заменам. Вместо Дзюбы вышел Заболотный. Нужно было не проиграть вверху. Артем хорошо работал на неделе, выкладывался на тренировках, но на таком поле большим и крупным футболистам сложнее действовать. Хотели освежить игру, добавить движения в атаке. По такому полю игра на втором этаже имеет большое значение. Замена Роберта Мака связана с проблемами мышечного характера. Выпустили Эрнани на эту позицию. Была бы другая игра, может быть, выпустили бы Ригони, который заслужил это своей работой на тренировках. Последняя замена произошла по позиции. Олег Шатов давно не играл, важно было дать почувствовать ему атмосферу игры, чтобы он набирал тонус. Это футболист, на которого мы рассчитываем. Надеюсь, он наберет форму и будет помогать нам в ближайших матчах.

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