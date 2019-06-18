Сергей Семак: "Я не идеальный семьянин и тем более не идеальный тренер"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире программы "Вечерний Ургант" признался, что не считает себя идеальным. По его мнению, есть люди, которые говорят про него плохо.
– Вы уникальный человек. Про вас никто не говорит ничего плохого. Я не знаю ни одного человека, который про вас говорил бы плохо.
– Да говорят!
– Ни один человек!
– Вы просто не читаете. Говорят.
– Вы – идеальный семьянин, идеальный тренер, замечательный товарищ и партнер по команде. Капитаном стали в 19 лет. Даже животные вас любят, потому что вы их не едите.
– Да, животные любят.
– Скажите что-нибудь плохое про себя?
– Никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер.
Семак в эфире "Вечернего Урганта". Видео //
Семак не смог назвать состав "Зенита" за 10 секунд //
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