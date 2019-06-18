Сергей Семак: "Я не идеальный семьянин и тем более не идеальный тренер"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире программы "Вечерний Ургант" признался, что не считает себя идеальным. По его мнению, есть люди, которые говорят про него плохо.

– Вы уникальный человек. Про вас никто не говорит ничего плохого. Я не знаю ни одного человека, который про вас говорил бы плохо.

– Да говорят!

– Ни один человек!

– Вы просто не читаете. Говорят.

– Вы – идеальный семьянин, идеальный тренер, замечательный товарищ и партнер по команде. Капитаном стали в 19 лет. Даже животные вас любят, потому что вы их не едите.

– Да, животные любят.

– Скажите что-нибудь плохое про себя?

– Никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер.

Семак в эфире "Вечернего Урганта". Видео //

Семак не смог назвать состав "Зенита" за 10 секунд //

Семак и Дзюба разбили окна с изображениями друг друга. Видео //

Сергей Семак - о веганстве: "Мне просто интересно, каково это"