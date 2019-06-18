Семак и Дзюба разбили окна с изображениями друг друга. Видео

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал гостем программы "Вечерний Ургант". 43-летний специалист отомстил нападающему Артему Дзюбе, который несколько недель назад в эфире той же программы разбил изображение тренера. Однако сделал это только со второй попытки после того, как ведущий настоял.

Сергей Семак – о праздновании чемпионства: "Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел" // Семак отомстил Дзюбе в эфире "Вечернего Урганта". Видео // Семак не смог назвать состав "Зенита" за 10 секунд