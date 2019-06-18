Сергей Семак - о веганстве: "Мне просто интересно, каково это"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире программы "Вечерний Ургант" рассказал, почему он стал веганом. Также он отметил, что никого не призывает следовать его примеру.

– Семья – это же одно целое. Я – веган. На данном жизненном этапе не ем ничего животного происхождения, но все же сейчас вегитарианец, так как могу позволить себе молочное. Мясо и рыбу не ем. Мне просто интересно, каково это. Плюс, поддержать свою супругу, я должен понимать, что она чувствует. В принципе, не могу сказать ничего плохого. Но никого не призываю, я не фанат. Мне интересно.

Семак в эфире "Вечернего Урганта". Видео //

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