Семак в эфире "Вечернего Урганта". Видео

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал гостем программы "Вечерний Ургант". 43-летний специалист ответил на вопросы ведущего. Также он рассказал о том, как сине-бело-голубые узнали о том, что стали чемпионами в сезоне-2018/19, смог назвать имена всех своих детей за 10 секунд и отомстил Артему Дзюбе​.

Сергей Семак – о праздновании чемпионства: "Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел" // Семак отомстил Дзюбе в эфире "Вечернего Урганта". Видео // Семак не смог назвать состав "Зенита" за 10 секунд