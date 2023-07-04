Дюрица считает, что Миранчук способен играть в лучших европейских клубах

Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в европейском футболе.

«Если у Антона есть желание попробовать себя в Европе, то обязательно надо это делать. Он очень крутой игрок, диспетчер «Локомотива». Если в твоей команде играет Миранчук, то можно не переживать за креатив в атаке — он в любой ситуации придумает интересное решение. Антон способен играть в лучших европейский клубах, желаю ему удачи», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забив 8 голов и сделав 4 ассиста.