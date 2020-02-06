РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сергей Семак: «Возможно, вернемся к варианту с Исламханом летом»

21:40
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с грузинским клубом «Сабуртало» (4:0) рассказал, почему не был подписан контракт с казахстанским полузащитником Бауыржаном Исламханом, который ранее тренировался с командой.

— Почему «Зениту» не подошел Исламхан?

— Не могу сказать, что он не подошел. Просто у нас есть комплект игроков на его позиции. Исламхан нам понравился, но у него появился вариант с клубом из ОАЭ, где он получит игровую практику. Исламхан не является легионером в РПЛ, так что, возможно, летом мы вернемся к этому вопросу. (Гоша Чернов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 21863
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир