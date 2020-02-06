Сергей Семак: «Возможно, вернемся к варианту с Исламханом летом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с грузинским клубом «Сабуртало» (4:0) рассказал, почему не был подписан контракт с казахстанским полузащитником Бауыржаном Исламханом, который ранее тренировался с командой.

— Почему «Зениту» не подошел Исламхан?

— Не могу сказать, что он не подошел. Просто у нас есть комплект игроков на его позиции. Исламхан нам понравился, но у него появился вариант с клубом из ОАЭ, где он получит игровую практику. Исламхан не является легионером в РПЛ, так что, возможно, летом мы вернемся к этому вопросу. (Гоша Чернов)