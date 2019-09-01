Сергей Семак: «ВАР ни за кого не играет, он помогает»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в 8-м туре чемпионата России.

— Тяжелая игра, нервная, не столь зрелищная, как хотелось бы болельщикам. Мы постарались играть строже в обороне. Потому что знаем, что главное оружие «Спартака» — быстрые атаки, у них есть хорошие игроки линии нападения. Это нам удалось за исключением штрафных, которые мы допустили. Во втором тайме играли ниже, позволили сопернику контролировать мяч. Жаль, что не использовали свои моменты, нам было бы легче в концовке матча.

— Ваши игроки специально тянули время в концовке?

— Задавайте что-то по существу. Если вы расстроены поражением любимой команды, вы в праве переживать.

— Проваливается опорная зона?

— Да, была проблема в опорной зоне после выхода Ерохина. Когда мяч попадал туда, запаздывали и защитники, и полузащитники наши. Мы не всегда успевали сыграть в мяч. Но сегодня был ВАР, в этом отношении было гораздо спокойнее, чем в матчах, где его не было.

— Кого можно выделить?

— Всех бы выделил. Сейчас непростое время. У нас были проблемы с точки зрения состава. Он постоянно меняется. Пришлось использовать Жиркова, он вышел очень хорошо. И качество игры, и красота будут лучше.

— ВАР, получается, помог вам — гол Бакаева отменили из-за руки, а арбитр не видел.

— Игроки сразу заметили, там была явная игра рукой. Хорошо, что есть ВАР. Он ни за кого не играет, просто помогает арбитрам разобраться. Это хорошо. Чем больше матчей с ВАР, тем меньше будет проблем, связанных с судейством.

(Александр Рогулев)