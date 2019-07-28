Сергей Семак: "В первом тайме "Зенит" медленно перестраивался в линиях"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью официальному сайту клуба рассказал о матче 3-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:0). По его словам, в первом тайме петербуржцам не хватало скорости.

– Тяжелая, сложная игра. Быстро смогли забить, но, к сожалению, особенно в первом тайме давали сопернику создавать моменты у наших ворот, – сказал Семак. – И у нас были моменты, чтобы увеличить преимущество. В целом, нервная игра. Во втором тайме моментами играли неплохо, иногда давали создавать остроту – в первом тайме, во-втором – напряжение. Рады, что смогли увезти три очка. Прекрасно знаем "Оренбург" дома, тут непросто любой команде. Тем приятнее побеждать.

– Что не получалось в первом тайме?

– Медленно перестраивались в линиях, не успевали накрывать фланговые передачи. Не хватало общекомандного движения. Нужно быстрее перемещаться, чтобы перекрывать зоны, через которые возможно создание остроты у наших ворот.

– В чем, по вашему мнению, нужно прибавлять "Оренбургу"?

– Я главный тренер "Зенита". У "Оренбурга" – прекрасный тренер, который добился хорошего результата в прошлом сезоне. С "Оренбургом" непросто никому, особенно, когда они играют дома. Они доказывают, что с этой командой нужно считаться.