Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог встречи 26-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (4:2).

– Почему команда допустила два пропущенных мяча?

– Давайте порадуемся, что мы много забиваем. Пропускаем – такое бывает. И с "Локомотивом" пропускали после рикошета. Тут то же, в первом мяче ошиблись, во втором – кикс. У нас были острые моменты. Для болельщиков плюс – результат держал в напряжении, смотреть интересно.

– Несколько игроков подвисли на карточках. Будет ли в Грозном основной состав?

– Если ротация и будет, то по необходимости. Все мысли о следующей игре.

– Что произошло с Азмуном на разминке? Он вроде травмировался, но все-таки вышел в основе.

– Ушиб сильный получил. В раздевалке решали, сможет он играть или нет.

– Рассчитываете ли вы на Маркизио в следующем сезоне? И насколько готовы играть Жирков и Азмун через неделю?

– По Маркизио. В ближайшее время нет – он пропустит от четырех до шести месяцев. Дальше – в конце сезона будем решать, посмотрим. Азмун не усугубил травму, у него другое повреждение. Думаю, должен сыграть. У Жиркова есть определенные проблемы. Он сыграл, не усугубил. Вопрос по Дзюбе – он в конце матча получил повреждение. Но о том, сыграет ли он, узнаем в понедельник. (Гоша Чернов)