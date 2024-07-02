Семак: «Александр Соболев? Игрок именно такого амплуа, конечно, нужен команде»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном переходе в петербургский клуб нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Александр Соболев? Игрок именно такого амплуа, конечно, нужен команде. Александр или любой другой игрок, который соответствует тем целям, которые стоят перед клубом, нашей команде не помешают», — сказал Семак.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» готов отпустить Соболева за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать футболиста за такую цену.

27-летний форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.