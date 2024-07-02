Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:56

Семак: «У «Зенита» сейчас четыре вратаря, решили в первых двух матчах всем дать сыграть»

Алексей Михайлов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в товарищеском матче против «Сочи» (5:2) не сыграл новичок клуба, вратарь Евгений Латышонок.

«Если бы мы всех поставили, то после следующей игры не о чем было бы говорить. Частично дали возможность сыграть одним, на следующий матч выйдут другие. У нас сейчас четыре вратаря, поэтому мы решили в первых двух матчах всем дать возможность сыграть по одному тайму. Дальше уже будем смотреть, кто как будет выглядеть на тренировках и в следующих матчах, чтобы принять решение о том, кто будет начинать сезон», — сказал Семак.

Следующий матч «Зенит» проведет 5 июля с аргентинским «Тальерес Кордова», а «Сочи» в этот же день встретится с «Црвеной Звездой».

Сергей Семак
ФК Зенит
Евгений Латышонок
0
Читайте также
«Вашингтон» подписал семерых хоккеистов после открытия рынка свободных агентов
Парламентские выборы во Франции могут повлиять на проведение Олимпиады
Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Сальдо указал на значительное снижение активности ВСУ на херсонском направлении
Суд арестовал двух фигурантов по делу о похищении гражданина Италии в Москве
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Виктор Мендес отсутствует на сборах ЦСКА из-за судебного процесса в Чили
Семак: «Александр Соболев? Игрок именно такого амплуа, конечно, нужен команде»
Семак — о товарищеском матче против «Сочи»: «Физически тяжело ребятам»
Глушенков пока в тени Мостового. «Зенит» разгромил «Сочи» перед стартом сезона
«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Сочи», Кассьерра оформил дубль
Судья Бобровский не назначил пенальти в пользу «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак: «Александр Соболев? Игрок именно такого амплуа, конечно, нужен команде»

Виктор Мендес отсутствует на сборах ЦСКА из-за судебного процесса в Чили
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости