Семак: «У «Зенита» сейчас четыре вратаря, решили в первых двух матчах всем дать сыграть»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в товарищеском матче против «Сочи» (5:2) не сыграл новичок клуба, вратарь Евгений Латышонок.
«Если бы мы всех поставили, то после следующей игры не о чем было бы говорить. Частично дали возможность сыграть одним, на следующий матч выйдут другие. У нас сейчас четыре вратаря, поэтому мы решили в первых двух матчах всем дать возможность сыграть по одному тайму. Дальше уже будем смотреть, кто как будет выглядеть на тренировках и в следующих матчах, чтобы принять решение о том, кто будет начинать сезон», — сказал Семак.
Следующий матч «Зенит» проведет 5 июля с аргентинским «Тальерес Кордова», а «Сочи» в этот же день встретится с «Црвеной Звездой».
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Кр. Советов – Зенит
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