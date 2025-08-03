Источник: «Пари НН» интересуется защитником Диаби

Защитник сборной Мали Абдулай Диаби может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщает Africafoot, «Пари НН» хочет приобрести 25-летнего футболиста. Стороны ведут переговоры, чтобы убедить игрока и его окружение перейти в российский клуб. «Пари НН» готов заплатить за Диаби около 3 миллионов долларов.

По данным источника, малийский футболист и его окружение получили несколько предложений и в настоящее время рассматривают различные варианты.

Последним клубом Диаби был швейцарский «Санкт-Галлен», который он покинул этим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.