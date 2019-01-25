Сергей Семак: "Поражение от "Спартака" - абсолютно несерьезно"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подчеркнул, что нет никаких проблем в крупном поражении от "Спартака"​ (0:3) на "Фонбет Кубке Матч Премьер", передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– Насколько серьезно это поражение? – вопрос Семаку.

– Абсолютно несерьезно. Результат в данном турнире никакой не стоит. Все готовимся, проверяем готовность игроков, какие-то связи, как-то позиции. С точки зрения результата ничего не меняется.

– Кого индивидуально выделите?

– Сложно кого-то выделять. Кто-то лучше смотрелся, кто-то хуже, еще не готов. Сложно говорить о том, что кто-то набрал оптимальные кондиции. У нас сейчас другая работа, не хватает свежести и сил в ногах. Ближе к следующим сборам будем планомерно готовиться к первой официальной игре года.

– "Спартак" вышел из отпуска гораздо раньше. Это чувствовалось?

– Я не знаю, какой ритм у подготовки "Спартака". Да нам и не нужно его знать, нужно свой разрабатывать. Готовиться к тем матчам, которые нам важны и нужны.

– Детская ошибка Краневиттера связана с тем, что он под нагрузками?

– Я думаю, да. Достаточно много ошибаемся. Лунев, Краневиттер. Такие простые ошибки связаны с физической усталостью.

– Кажется, что наибольшие проблемы "Зенит" испытывает с центром поля.

– Есть у нас проблемы. Нет Паредеса, через которого строилась игра в середине поля. Что касается других связок, то мы смотрим, проверяем. Конечно, центральная зона важна. Надо работать в этом компоненте. (Гоша Чернов)

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