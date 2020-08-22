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Сергей Семак: «Первый тайм мне больше понравился»

22:37

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» в 4-м туре Тинькофф-РПЛ (4:1). На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу петербуржцев, остальные три мяча чемпионы России забили во втором тайме.

— Прекрасный был первый тайм, мне он очень понравился. Единственное, чего не хватило, — забитых мячей, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — А так хорошее было давление, хороший контроль мяча. В завершающей стадии не так просто было, потому что гости оборонялись и количеством, и качеством. Но в целом очень хорошие моменты у нас были. Первый тайм мне больше понравился.

Зенит — Тамбов

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