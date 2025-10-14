Сергеев выступил в защиту чтения книг: «Развивает речь, ум»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в интервью «СЭ» поделился мнением о чтении.

— В школе много читал?

— Да. Это вообще полезная история: развивает речь, ум. Мне, кстати, на экзамене попалось сочинение по «Войне и мир».

— На ЕГЭ?

— Да.

— Какие предметы сдавал?

— В девятом классе русский, математику, физкультуру и обществознание. В 11-м — русский, математику, обществознание и биологию. Помню, как готовился. Но учеба давалась легко. В аттестате у меня одна тройка — по химии. Девятый класс закончил без троек.

— Ты был примерным учеником?

— Да. Очень спокойным. Успевал и уроки делать, и гулять, и на тренировки ездить.

— Кажется, ты до сих пор спокойный. Тебя возможно вывести из себя?

— Конечно! Любого можно, мне кажется. Главное — всегда анализировать ситуацию, с улыбкой относиться к определенным вещам. Конфликты не люблю, хочу, чтобы их вообще у всех было поменьше. В любой ситуации важно оставаться человеком, тогда правда всегда будет на твоей стороне.