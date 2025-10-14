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14 октября 2025, 11:00

Сергеев выступил в защиту чтения книг: «Развивает речь, ум»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в интервью «СЭ» поделился мнением о чтении.

— В школе много читал?

— Да. Это вообще полезная история: развивает речь, ум. Мне, кстати, на экзамене попалось сочинение по «Войне и мир».

— На ЕГЭ?

— Да.

— Какие предметы сдавал?

— В девятом классе русский, математику, физкультуру и обществознание. В 11-м — русский, математику, обществознание и биологию. Помню, как готовился. Но учеба давалась легко. В аттестате у меня одна тройка — по химии. Девятый класс закончил без троек.

— Ты был примерным учеником?

— Да. Очень спокойным. Успевал и уроки делать, и гулять, и на тренировки ездить.

— Кажется, ты до сих пор спокойный. Тебя возможно вывести из себя?

— Конечно! Любого можно, мне кажется. Главное — всегда анализировать ситуацию, с улыбкой относиться к определенным вещам. Конфликты не люблю, хочу, чтобы их вообще у всех было поменьше. В любой ситуации важно оставаться человеком, тогда правда всегда будет на твоей стороне.

Иван Сергеев.«Я хотел в «Динамо» — и я сюда перешел». Интервью Сергеева — о Карпине, сборной и Европе

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Иван Сергеев
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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