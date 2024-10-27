Семак: «Караваев готов, но на сегодняшний день Мантуан хорошо выглядит на этой позиции»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник команды Вячеслав Караваев не сыграл в матче с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

— Караваев готов, но на сегодняшний день мы дали возможность сыграть Мантуану. Мантуан хорошо выглядит на этой позиции. Он больше, чем Слава [Караваев], обостряет, много подключается в атаку и, конечно, много нам добавляет именно в атакующих действиях. Слава более надежен при обороне, а Мантуан — в атаке. И он сейчас в хорошей форме, — сказал Семак.

«Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга сыграет против махачкалинского «Динамо».