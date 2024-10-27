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Сегодня, 22:52

Семак: «Караваев готов, но на сегодняшний день Мантуан хорошо выглядит на этой позиции»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник команды Вячеслав Караваев не сыграл в матче с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

— Караваев готов, но на сегодняшний день мы дали возможность сыграть Мантуану. Мантуан хорошо выглядит на этой позиции. Он больше, чем Слава [Караваев], обостряет, много подключается в атаку и, конечно, много нам добавляет именно в атакующих действиях. Слава более надежен при обороне, а Мантуан — в атаке. И он сейчас в хорошей форме, — сказал Семак.

«Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга сыграет против махачкалинского «Динамо».

Артем Карпукас (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Вендел (&laquo;Зенит&raquo;) в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ 27&nbsp;октября 2024 года. Бойня «Зенита» и «Локо» в Питере: 1:1 — в пользу «Краснодара»

Вячеслав Караваев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Густаво Мантуан
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«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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