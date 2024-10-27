Семак — о Соболеве: «Расстройство вызывают не конкретные игроки, а результаты команды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру форварда Александра Соболева в этом сезоне.

«Расстроен ли я игрой Соболева? Расстройство не конкретными игроками, а результатом команды. Был момент хороший, но не подсказал и не услышал, когда там Кассьерра уже был один на дальней штанге. Но время будет еще. Еще играть много матчей. Каждый футболист сможет внести свой вклад в победу. Все работают, стараются, трудятся. Когда-то получается лучше, когда-то хуже», — сказал Семак.

В этом сезоне Соболев забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах.