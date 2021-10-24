На 34-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Рубин» (1:1) Хвича Кварацхелия забил гол, который общими усилиями бригады Игоря Панина не был засчитан. Почему?

В ходе голевой комбинации казанцев в положении «вне игры» оказался Андерс Дрейер — в момент удара по воротам другого игрока «Рубина» он располагался за линией офсайда, а затем принял активное участие в игре, получил выгоду и уже сам пробил по воротам. Во всяком случае так решил второй ассистент Михаил Иванов, чей вердикт не оспорили видеоарбитры Павел Шадыханов и Николай Еремин.

Возможно, телезрители увидели тот самый единственный повтор, который оказался и в распоряжении ВАР. В таком случае невозможно начертить линии, потому что невозможно определить какую из частей тела Дрейера (11-й номер) учитывать — его левую ногу не видно. Тогда, получается, не остается ничего другого, как довериться мнению второго ассистента судьи. Видимо, так и произошло.