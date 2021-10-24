«Уфа» — «Рубин»: видеоарбитр не может проверить любой офсайд. В Уфе все работало, но не нашлось нужного ракурса
На 34-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Рубин» (1:1) Хвича Кварацхелия забил гол, который общими усилиями бригады Игоря Панина не был засчитан. Почему?
В ходе голевой комбинации казанцев в положении «вне игры» оказался Андерс Дрейер — в момент удара по воротам другого игрока «Рубина» он располагался за линией офсайда, а затем принял активное участие в игре, получил выгоду и уже сам пробил по воротам. Во всяком случае так решил второй ассистент Михаил Иванов, чей вердикт не оспорили видеоарбитры Павел Шадыханов и Николай Еремин.
Возможно, телезрители увидели тот самый единственный повтор, который оказался и в распоряжении ВАР. В таком случае невозможно начертить линии, потому что невозможно определить какую из частей тела Дрейера (11-й номер) учитывать — его левую ногу не видно. Тогда, получается, не остается ничего другого, как довериться мнению второго ассистента судьи. Видимо, так и произошло.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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